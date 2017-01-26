ФСБ розпочало "полювання" на адвокатів кримськотатарських активістів

В окупованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова.

Про це сам правозахисник повідомив у Facebook. Він опублікував відео, де співробітники російського ФСБ підходять до машини, на якій адвокат разом зі своїм колегою їхали до будинку кримського татарина Сейрана Салієва. Там російські правоохоронці проводили обшук.

Після цього Курбедінова затримали.

Його мають доставити до суду в Сімферополі. Там оберуть запобіжний захід.

Крім цього російські силовики провели обшуки в помешканні адвоката.

За даними російських ЗМІ, в окупованому Криму сьогодні триває спецоперація ФСБ проти членів організації "Хізбут-Тахрір". Інтереси кількох учасників цієї справи у судах захищав Еміль Курбедінов.

Крім цього він веде ряд інших резонансних справ, порушених окупантами проти громадських активістів. Зокрема захищає заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та журналіста Миколу Семену.

Слід зазначити, що 25 січня ФСБ затримала у Криму адвоката Полозова для допиту у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Згодом його відпустили.