Газету та меню шрифтом Брайля видали у Луцьку

У Луцьку надрукували газету шрифтом Брайля. На такий крок пішло видання «Сім’я і дім», яке вже 20 років виходить на Волині. Цього разу вирішили, крім звичного номера, видати ще й тридцять примірників для незрячих. А ще у місті з'явилися меню написані шрифтом Брайля.

Перша газета шрифтом Брайля – справжній подарунок для людей із вадами зору. Адже до того вони мали хіба спеціальне видання від українського товариства сліпих.

Газет шрифтом Брайля в Україні, крім спеціалізованого видання УТОС "Промінь", немає. Це спеціалізоване видання не відповідає сучасним потребам молоді й людей незрячих. І ми зупинилися на тому, щоби видати газету "Сім’я і дім" шрифтом Брайля,

– розповідає голова ГО "Генерація успішної дії" Віталій Ткачук.

Статті, написані шрифтом Брайля, об'ємніші за звичайні. Тож матеріали для друку обирали дуже ретельно, аби зацікавити якнайбільше читачів. Так, на 32-х сторінках вдалося вмістити 10 публікацій. Тепер газета виходитиме щокварталу. Усе – коштом видання.

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А ще вперше у Луцьку з'явились меню написані шрифтом Брайля. На прохання людей із вадами зору поки відгукнулися лише два заклади.

Таке меню обійшлося закладу у 400 гривень. Тут обіцяють змінювати його як і звичайне – щоквартально.

Незрячі кажуть, такі проекти вкрай важливі, оскільки дозволяють людям із вадами зору обходитися без сторонньої допомоги.

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