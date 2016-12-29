Генерал розповів, хто винен у трагедії на Світлодарській дузі

Наступ військових ЗСУ на Світлодарській дузі, який обернувся жахливими втратами серед особового складу, міг бути ініціативою окремих командирів бригад або командирів батальйонів сил АТО.

Таку думку висловив генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець, пише "Обозреватель".

На думку генерала, рішення про наступ могло прийматись на рівні командирів батальйону чи бригад.

"Командир в будь-якому випадку повинен проявляти ініціативу – безініціативний командир гірше зрадника", – вважає військовий.

За його словами, на Світлодарській дузі є важлива ділянка – особлива висота, звідки ворог веде спостереження та весь час може вести вогонь по позиціях сил АТО. А також там є дві ТЕЦ – стратегічне значення для регіону.

Не виключаю, що ця операція могла не готуватися. Просто нашим набридло сидіти в окопах, набридла ця стрільба. За великим рахунком, та "висотка" й Світлодарська дуга не варті того, щоб ми залишали на полі бою 9 осіб убитими, й більш як 20 – пораненими,

– наголосив він.

Уманець додав, що якби військову операцію справді готували, то на Світлодарську дугу мали б підтягнути підкріплення солдатам.

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Нагадаємо, 18 грудня в районі Світлодарської дуги бойовики атакували позиції сил АТО. У Міноборони повідомили, що внаслідок серйозних боїв загинуло щонайменше 9 українських воїнів.



25 грудня у Щасті, що на Луганщині, українській стороні передали тіла двох військових, що загинули в боях на Світлодарській дузі 18 грудня. Бійці служили у 54 бригаді ЗСУ: лейтенант Яровий з позивним "Шайтан" і солдат Байкус з позивним "Ваха".