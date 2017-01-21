Гідний поваги: як демобілізований боєць поборов жахіття війни і став масажистом

Після демобілізації український десантник-кулеметник Дмитро Крикун успішно зайнявся новою для себе справою – різними видами масажу.

В маленькому масажному кабінеті у Києві переважають яскраві кольори. Військовий займається цією справою лише десять місяців. Але щодня відточує майстерність, бо хоче допомагати людям.

Салон Дмитра називається "Кіборг-масаж". Як і більшість військових, які захищали донецький аеропорт, він це слово не дуже любить. Проте запевняє, назва нічого спільного з війною не має.

Єдиний атрибут війни, який Дмитро забрав із собою – це прапор з ведмедиком-десантником. Саме з цим стягом військовий пройшов чимало гарячих точок.

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Військовий намагається не читати і не дивитись новини з фронту. Адже вони породжують бажання повернутися назад. За його словами, відсутність наступальних дій української армії остаточно відбиває бажання воювати.

Коли спалахнули бойові дії на Сході, Дмитра викликали до військкомату. Одразу з’явитися він не зміг, а коли прийшов, запропонували поїхати пізніше. Та хлопець таки вмовив військових комісарів, записали його до 95-ї десантної бригади.

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До війни Дмитро відслужив строковиком. В самому донецькому аеропорту Дмитро пробув дві доби в середині жовтні 2014 року. Окрім Пісків та аеропорту Дмитро брав участь і в обороні Дебальцевого. Саме так, за словами бійця, було найважче психологічно.

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