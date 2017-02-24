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БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА

Гірка доля зрадників-військових: Росія висилає екс-українців на північ

11:24, сьогодні 2284 Читать новость на русском
Поїдуть на Північ
Поїдуть на Північ / Фото з соцмереж

Росія перекидає українців, які зрадили присязі з Криму у частини Північного флоту ВМФ РФ.

Про це повідомили у головному управлінні розвідки.

У розвідці зазначили, що з Росії на аеродром Кача прибуло 5 нових льотних екіпажів для військово-транспортних літаків Ан-26 та літаків амфібій Бе-12. Новоприбулі льотчики замінять колишніх українських військовослужбовців, що перейшли на службу до Росії.

Крім того, до кінця 2017 року в підрозділах російських окупаційних військ в Криму передбачається скасування більшості посад, які укомплектовані військовослужбовцями-жінками колишніми громадянками України,
– додали у розвідці.

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Теги: Україна Новини Росії Україна-Росія Анексія Криму Новини Криму
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