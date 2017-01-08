Глава "Укроборонпрому" розповів, за чиї гроші розробляється вся техніка

Фінансуванням розробки й закупівлі української оборонної техніки займається не держава, а безпосередньо керівники підприємств "Укроборонпрому".

Про це в інтерв'ю українському телеканалу розповів генеральний директор ДК "Укроборонпром" Роман Романов, повідомляє прес-служба підприємства.

Держава не витрачає ані копійки на "Укроборонпром". "Укроборонпром" не є структурою, яка забезпечується державним фінансуванням. Всі підприємства "Укроборонпрому" перебувають у процедурі самоокупності і ведуть свою господарську діяльність абсолютно завдяки своїм менеджерським здібностям,

– зазначив Романов.

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"Дозор" розроблений за гроші "Укроборонпрому", перша партія за гроші самих безпосередньо підприємств. Всі "Фантоми", всі сім "Горлиць" – це все за гроші підприємств робиться. Міномети, ракети – це все робиться за гроші дійсно тих людей, які заробили прибуток на підприємствах "Укроборонпрому" і інвестували для того, щоб йти далі", – додав гендиректор "Укроборонпрому".