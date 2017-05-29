Глави протестантських церков отримали відзнаку Президента України

Цьогоріч Україна на державному рівні відзначає 500-річчя Реформації.

Почесну відзнаку Президента з цієї нагоди отримали глави провідних протестантських церков. Шістьох служителів нагородили за внесок у розвиток релігійної, культурної та соціальної сфери, а також відзначили роль та значення церкви в історії та становленні незалежної держави.

"Народ обрав ту чи іншу церкву, народ обрав свій шлях до Бога, він обрав собі пастора, обрав собі єпископа. Це та чи інша людина. І держава, влада має поважати вибір людей", – сказав радник Президента України Юрій Богуцький.

"Служителі приймають активну участь, організовують віруючих, церкви і підтримують служіння в нас, в Україні. Вирішили зробити їм такі відзнаки, нагородити", – зазначив президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант.

Нагородження служителів пройшло в Національний день молитви за Україну.

Прекрасно святкувати разом з вами ту свободу, яка зараз є в Україні. У мене ще багато бажань, багато чого б я хотів побачити в Україні. І саме тому два роки тому я скликав Національний день молитви за Україну. Тому що я вірю, що є певні речі, які можуть бути завершені лише завдяки молитві. Я вірю, що Бог допоможе повернути єдність в країні і дасть зцілення,

– розповів міжнародний євангеліст з Великобританії Девід Хасавей.

Євангеліст та меценат з Великобританії Девід Хасавей протягом останніх років неодноразово надавав всебічну матеріальну та духовну підтримку українцям.