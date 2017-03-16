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Голос Америки. США надали Україні додаткову допомогу на реформи

Голос Америки 06:44, сьогодні 77 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – угоду підписали перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів і директор місії Агентства США з міжнародного розвитку Сюзан Фрітц. Цей транш технічної допомоги від американських платників податків буде спрямований на підтримку реформ.

Також у випуску:

В Сенаті представили законопроект, який дозволить перевірити "Раша Тудей" на предмет порушення закону про лобізм.

Міністерство юстиції США висловило офіційні звинувачення чотирьом особам, підозрюваних у викраденні даних сотень мільйонів людей.

В Сенаті запропонували посилити фінансові санкції проти Росії.

Теги: Голос Америки США Санкції
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