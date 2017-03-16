Голос Америки. США надали Україні додаткову допомогу на реформи

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – угоду підписали перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів і директор місії Агентства США з міжнародного розвитку Сюзан Фрітц. Цей транш технічної допомоги від американських платників податків буде спрямований на підтримку реформ.

Також у випуску: В Сенаті представили законопроект, який дозволить перевірити "Раша Тудей" на предмет порушення закону про лобізм. Міністерство юстиції США висловило офіційні звинувачення чотирьом особам, підозрюваних у викраденні даних сотень мільйонів людей. В Сенаті запропонували посилити фінансові санкції проти Росії.

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