Голос Америки. США надали Україні додаткову допомогу на реформи
Голос Америки 06:44, сьогодні 77 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – угоду підписали перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів і директор місії Агентства США з міжнародного розвитку Сюзан Фрітц. Цей транш технічної допомоги від американських платників податків буде спрямований на підтримку реформ.
Також у випуску:
В Сенаті представили законопроект, який дозволить перевірити "Раша Тудей" на предмет порушення закону про лобізм.
Міністерство юстиції США висловило офіційні звинувачення чотирьом особам, підозрюваних у викраденні даних сотень мільйонів людей.
В Сенаті запропонували посилити фінансові санкції проти Росії.
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