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Голос Америки. Чи відреагує Трамп на дії російських хакерів

Голос Америки 22:41, сьогодні 37 Читать новость на русском
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У випуску програми Голос Америки, – Сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Грем закликали Дональда Трампа покарати Росію за втручання у вибори президента США.

Також у випуску:

Як Дональд Трамп захищав своє обрання на посаду президента США.

У Лондоні запропонували прийняти глобальний закон Магнітського

Теги: Голос Америки США хакери Вибори у США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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