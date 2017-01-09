Голос Америки. Чи відреагує Трамп на дії російських хакерів
Голос Америки 22:41, сьогодні 37 Читать новость на русском
У випуску програми Голос Америки, – Сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Грем закликали Дональда Трампа покарати Росію за втручання у вибори президента США.
Також у випуску:
Як Дональд Трамп захищав своє обрання на посаду президента США.
У Лондоні запропонували прийняти глобальний закон Магнітського
Джерело: 24 Канал
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