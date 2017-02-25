Голос Америки. Конфлікт між Трампом та ЗМІ набирає обертів
Голос Америки 00:30, сьогодні 138 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп продовжує критикувати ЗМІ за використання анонімних джерел.
Також у випуску:
Як знімали американський фільм про Голодомор.
Джерело: 24 Канал
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