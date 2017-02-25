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Голос Америки. Конфлікт між Трампом та ЗМІ набирає обертів

Голос Америки 00:30, сьогодні 138 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп продовжує критикувати ЗМІ за використання анонімних джерел.

Також у випуску:

Як знімали американський фільм про Голодомор.

Теги: США Дональд Трамп ЗМІ Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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