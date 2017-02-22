Голос Америки. NASA зробило революційне відкриття

У свіжому випуску програми "Голос Америки" за 22.02 – NASA заявили про те, що виявили сім планет схожих на Землю, які розташовані на відстані 39 світлових років від нашої планети.

Також у випуску: Під загрозою депортації опинилися мільйони нелегальних емігрантів через новий указ Міністерства внутрішніх справ США. Як українська діаспора в Сполучених Штатах ставиться до нової міграційної політики країни.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter