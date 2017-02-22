Голос Америки. NASA зробило революційне відкриття
Голос Америки 23:09, сьогодні 49 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" за 22.02 – NASA заявили про те, що виявили сім планет схожих на Землю, які розташовані на відстані 39 світлових років від нашої планети.
Також у випуску:
Під загрозою депортації опинилися мільйони нелегальних емігрантів через новий указ Міністерства внутрішніх справ США.
Як українська діаспора в Сполучених Штатах ставиться до нової міграційної політики країни.
Джерело: 24 Канал
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