23:17
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, сьогодні
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, сьогодні
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 22:00: Революційне відкриття
Випуск новин
22:56, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Голос Америки. NASA зробило революційне відкриття

Голос Америки 23:09, сьогодні 49 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" за 22.02 – NASA заявили про те, що виявили сім планет схожих на Землю, які розташовані на відстані 39 світлових років від нашої планети.

Також у випуску:

Під загрозою депортації опинилися мільйони нелегальних емігрантів через новий указ Міністерства внутрішніх справ США.

Як українська діаспора в Сполучених Штатах ставиться до нової міграційної політики країни.

Теги: Голос Америки NASA США
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Украинцы не уважают горе россиян. Знаете почему?
сьогодні, 22:15 Украинцы не уважают горе россиян. Знаете почему?
Євгенія Мазур 2021
Головні новини 22 лютого: Марш Гідності, ще одна молода чиновниця, сенсаційна заява NASA
сьогодні, 22:13 Головні новини 22 лютого: Марш Гідності, ще одна молода чиновниця, сенсаційна заява NASA
622
Червоне світло для
сьогодні, 21:04 Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити
Яніна Ткачук 789
Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
сьогодні, 20:01 Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
Настя Сукач 235
Екстрена прес-конференція NASA (відео)
сьогодні, 20:00 Екстрена прес-конференція NASA (відео)
4245
Назвали країну, яка може залишитися єдиним великим союзником України
 4 лютого , 23:53 20
Обама поставив ультиматум Путіну
5 вересня 2016 , 16:46 19
В Укргідрометцентрі зробили свої прогнози щодо зими
 6 жовтня 2016 , 15:23 7
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США
 4 жовтня 2016 , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву
 1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Клінтон розповіла про наслідки збиття Boeing-777 для Росії
 29 вересня 2016 , 00:01 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук