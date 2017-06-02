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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Одразу в двох сенатських комітетах готують посилення тиску на Росію

Голос Америки 00:33, сьогодні 46 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – якщо цей законопроект приймуть, Росію очікує посилення санкцій в гірничо-видобувній, металургійній галузях та в галузі залізничних перевезень.

Також у випуску:

Це посилить вже раніше введені санкції.

Правила отримання візи в США стали жорсткішими.

Корпорація Ілона Маска збирається повторно запустити в космос свою капсулу.

Теги: Голос Америки Дональд Трамп Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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