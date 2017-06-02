Голос Америки. Одразу в двох сенатських комітетах готують посилення тиску на Росію

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – якщо цей законопроект приймуть, Росію очікує посилення санкцій в гірничо-видобувній, металургійній галузях та в галузі залізничних перевезень.

Також у випуску: Це посилить вже раніше введені санкції. Правила отримання візи в США стали жорсткішими. Корпорація Ілона Маска збирається повторно запустити в космос свою капсулу.

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