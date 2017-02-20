Голос Америки. США має намір притягти Росії до відповідальності через агресію в Україні

У свіжому випуску програми Голос Америки – проте, США також шукатимуть додаткових способів співпраці та покращення взаємин між обома країнами. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс в Брюсселі.

Також у випуску: США твердо підтримують ідею об'єднаної Європи. У Вашингтоні пройшла акція пам'яті подій на Майдані 3 роки назад. Трамп знову гостру розкритикував американські ЗМІ.





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