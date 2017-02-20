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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Голос Америки. США має намір притягти Росії до відповідальності через агресію в Україні

Голос Америки 23:24, сьогодні 235 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми Голос Америки – проте, США також шукатимуть додаткових способів співпраці та покращення взаємин між обома країнами. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс в Брюсселі.

Також у випуску:

США твердо підтримують ідею об'єднаної Європи.

У Вашингтоні пройшла акція пам'яті подій на Майдані 3 роки назад.

Трамп знову гостру розкритикував американські ЗМІ.

Теги: Євромайдан Голос Америки США Дональд Трамп Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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