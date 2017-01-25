Голос Америки. Трамп підписав серію нових указів і хоче стати суддею

У свіжому випуску програми Голос Америки – новим наказом Трамп розпорядився повернутись до переговорів стосовно будування нових нафтопроводів.

Також у випуску: Також, новими наказами Трамп скасував низку положень попередньої адміністрації. Трамп заявив, що наступного тижня подасть свою кандидатуру на вакантне місце у Верховному суді США.

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