Голос Америки. Трамп закликав лідерів країн НАТО збільшити витрати на борону

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – описуючи пріоритети НАТО на майбутнє, Трамп згадав про тероризм та Росію.

Також у випуску: Розвиток НАТО це, водночас, підтримка Україні. Трамп обговорив ситуацію з Україною з лідерами ЄС.















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