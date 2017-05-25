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Голос Америки. Трамп закликав лідерів країн НАТО збільшити витрати на борону

Голос Америки 22:43, сьогодні 16 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – описуючи пріоритети НАТО на майбутнє, Трамп згадав про тероризм та Росію.

Також у випуску:

Розвиток НАТО це, водночас, підтримка Україні.

Трамп обговорив ситуацію з Україною з лідерами ЄС.






Теги: Голос Америки Дональд Трамп США
Джерело: 24 Канал
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