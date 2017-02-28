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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Голос Америки. Трамп зробив не скромну заяву щодо своїх досягнень у ролі президента

Голос Америки 22:57, сьогодні 136 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Президент США Дональд Трамп заявив, що пишається своїми досягненнями за перший місяць президентства і поставив би собі за це найвищий бал. Проте зазначив, що йому не подобається, як їх висвітлюють.

Також у випуску:

Трамп виступить перед Конгресом США.

В Конгресі наполягають на повному розслідуванні російського сліду в хакерських атаках під час американських президентських виборів.

Теги: Голос Америки Дональд Трамп США хакери
Джерело: 24 Канал
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