Голос Америки. У США готуються оголосити нові санкції Росії
Голос Америки 22:54, сьогодні 60 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки", – Адміністрація Барака Обами майже готова винести рішення щодо покарання Росії за втручання у вибори президента США.
Також у випуску:
Володимир Путін може особисто підпасти під санкції США.
Демократи сигналізують про небезпечні фігури у майбутній Адміністрації Дональда Трампа.
Джерело: 24 Канал
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