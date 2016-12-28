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Голос Америки. У США готуються оголосити нові санкції Росії

Голос Америки 22:54, сьогодні 60 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки", – Адміністрація Барака Обами майже готова винести рішення щодо покарання Росії за втручання у вибори президента США.

Також у випуску:

Володимир Путін може особисто підпасти під санкції США.

Демократи сигналізують про небезпечні фігури у майбутній Адміністрації Дональда Трампа.

Теги: Новини Росії Голос Америки США Вибори у США Дональд Трамп Барак Обама
Джерело: 24 Канал
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