Голос Америки. У США готуються оголосити нові санкції Росії

У свіжому випуску програми "Голос Америки", – Адміністрація Барака Обами майже готова винести рішення щодо покарання Росії за втручання у вибори президента США.

Також у випуску: Володимир Путін може особисто підпасти під санкції США. Демократи сигналізують про небезпечні фігури у майбутній Адміністрації Дональда Трампа.

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