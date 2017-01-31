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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА

Голова ради суддів звинуватила НАБУ у перевищенні повноважень

18:37, сьогодні 142 Читать новость на русском

Голова ради суддів Валентина Симоненко заявила, що детективи НАБУ, затримуючи суддю Сергія Зінченка, порушили процедуру.

"Вони мали спочатку запитати дозволу на арешт у Вищої ради правосуддя, бо цього вимагає новий закон. Тому суддя, який виносив рішення про запобіжний захід, відпустив Зінченка під особисте зобов’язання",
– заявила Сімоненко.

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Вона додала, що виходячи із загальних підходів притягнення до відповідальності, порушення процедури може стати підставою для звільнення від відповідальності хабарників за рішенням Європейського суду.

Нагадаємо, минулого тижня суддю Солом’янського райсуду Києва Сергія Зінченка затримали не підставі отримання хабара.

Теги: Україна Хабар Вища рада юстиції НАБУ
Джерело: 24 Канал
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