Голова ради суддів звинуватила НАБУ у перевищенні повноважень

Голова ради суддів Валентина Симоненко заявила, що детективи НАБУ, затримуючи суддю Сергія Зінченка, порушили процедуру.

"Вони мали спочатку запитати дозволу на арешт у Вищої ради правосуддя, бо цього вимагає новий закон. Тому суддя, який виносив рішення про запобіжний захід, відпустив Зінченка під особисте зобов’язання",

– заявила Сімоненко.

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Вона додала, що виходячи із загальних підходів притягнення до відповідальності, порушення процедури може стати підставою для звільнення від відповідальності хабарників за рішенням Європейського суду.

Нагадаємо, минулого тижня суддю Солом’янського райсуду Києва Сергія Зінченка затримали не підставі отримання хабара.