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Головні новини 24 лютого: Савченко запідозрили у держзраді, ефектна перемога Музичук

22:09, сьогодні 76
Новий скандал із Савченко
Новий скандал із Савченко / Getty images

Навколо Надії Савченко назріває новий скандал – її звинувачують у держзраді, за справу взялась СБУ. Українка Анна Музичук перемогла росіянку і пробилась до фіналу ЧС з шахів. Суд Відня відпустив Дмитра Фірташа з-під варти.

Скандал з Савченко

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова заявила, що під час візиту в зону АТО нардеп Надія Савченко підбурювала українських військових полишити свої позиції і закликали їх "йти на Київ".

За словами радника глави МВС Зоряна Шкіряка, ці заклики Савченко підтвердили і на фронті.

Сьогодні сталася важлива подія у Верховній Раді, котра потребує особливої уваги і негайної реакції. Заява народного депутата Тетяни Ричкової – це пряма підстава до здійснення негайних процесуальних дій,
– впевнений Шкіряк.

Він додав, що тут є всі підстави відкривати кримінальне провадження за статтею державна зрада. Та закликав відреагувати ГПУ та СБУ.

Тим часом в СБУ заявили, що поговорять з з Савченко, а також "поспілкуються з тими, хто були свідками таких закликів з боку Савченко".

Як сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, якщо ця інформація підтвердиться, то Служба готова зареєструвати кримінальне провадження.

Сама ж Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР" .

Як пізніше розповіла сама депутатка, вона поїхала провідати українських бійців.

"Прошу всю Україну підтримати мене, як підтримували мене тоді, коли я була в полоні. Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших українських полонених й довести гуманітарну складову Мінського процесу до фіналу", – заявила Савченко.

Суд звільнив Фірташа з-під варти

Суд Відня відмовив прокуратурі в затриманні українського олігарха Дмитра Фірташа у справі про екстрадицію до США. Його випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

При цьому бізнесмен, як і раніше, зобов'язаний не покидати Австрію.

Знову перемога

24 лютого українка Анна Музичук стала першою фіналісткою чемпіонату світу з шахів, який проходить в Тегерані, завдяки двом впевненим перемогам над росіянкою Олександрою Костенюк. Гра українки була настільки ефектною, що вразила навіть росіян.

Як розповів гросмейстер, шаховий аналітик Сергій Шипов Музичук справедливо обіграла росіянку.

"Анна молодець, тримала концентрацію, чинила опір і дочекалася свого шансу в обороні. Вважаю, що вона по праву вийшла в фінал, на цьому чемпіонаті Музичук демонструє найдосконалішу, найбільш стабільну і найщільнішу гру, вона не дає шансів суперницям і бореться до кінця. Вона однозначно є фаворитом фіналу", – наголосив Шипов.

Теги: Україна Надія Савченко Шахи Скандал СБУ Війна на Донбасі Дмитро Фірташ
Джерело: 24 Канал
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