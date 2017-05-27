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Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер "справжній друг України"

22:16, сьогодні 740 Читать новость на русском
Головні новини 28 травня
Головні новини 28 травня / 24 Канал

На Хмельниччині зіштовхнулись два поїзди: пасажирський і вантажний. Серед постраждалих – діти. На 89-му році життя помер американський політолог і державний діяч Збігнєв Бжезінський. У Москві поліція затримала 10-річного хлопчика.

Залізнична аварія

В суботу, 27 травня, на залізничній станції "Нігин", що на Хмельниччині, зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди.

Відомо, що вантажний потяг, якраз стояв на завантажуванні вапняковим каменем, коли відбулось зіткнення із пасажирським потягом. У одному з вагонів була група школярів, що їхали на екскурсію.

Загалом травмувалося 6 осіб, з яких троє – діти. У всіх діагностували забої різних частин тіла.

Як заявили у поліції, за попередніми даними, причиною зіткнення може бути помилка диспетчера.

Смерть Збігнєва Бжезінського

У США помер американський політолог і державний діяч, колишній радник з національної безпеки президента США Джиммі Картера Збігнєв Казімеж Бжезінський.

Останні роки Бжезінський брав участь у консультаціях і переговорах щодо залучення колишніх республік СРСР в НАТО. Вважав декомунізацію України найважливішим досягненням для ідеологічного суверенітету країни та вірив у процвітання Росії після Путіна.

На сумну звістку відреагували перші особи України, зокрема президент Петро Порошенко заявив, що помер "справжній друг України".

"Сумна новина: пішов з життя Збігнєв Бжезінський – гросмейстер міжнародної політики, легенда, епоха. Справжній друг України!", – написав Порошенко.

Прем’єр Володимир Гройман наголосив, що Бжезінський дуже добре розумів роль України на Міжнародній арені.

"Збігнєв Бжезінський – політик, який дуже добре розумів роль України на "шаховій дошці" Європи і світу", – сказав український прем’єр.

Резонансне затримання дитини в Москві

Ввечері 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав "Гамлет" Вільяма Шекспіра, посадили його в авто і відвезли у невідомому напрямку. Опубліковано також відео інциденту.

Як заявив черговий прес-служби МВС РФ у Москві, поліцейські вирішили, що дитина загубилась, тому й затримали його.

"Поліцейським він не зміг сказати, де його батьки, тому поліцейські вирішили, що в центрі Москви дитина перебуває без батьків", – пояснив речник.

Щоправда трохи згодом поліція Москви все ж принесла вибачення батькам затриманого хлопчика та наголосила, що готується службова перевірка щодо інциденту. Однак, інцидент набув серйозного резонансу в суспільстві.

Також оприлюднили відео, на якому видно, що поліцейські дуже грубо поводяться з хлопцем.

Теги: Україна Укрзалізниця залізниця Аварії та ДТП США Втрати Москва Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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