Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер "справжній друг України"

На Хмельниччині зіштовхнулись два поїзди: пасажирський і вантажний. Серед постраждалих – діти. На 89-му році життя помер американський політолог і державний діяч Збігнєв Бжезінський. У Москві поліція затримала 10-річного хлопчика.
В суботу, 27 травня, на залізничній станції "Нігин", що на Хмельниччині, зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди.
Відомо, що вантажний потяг, якраз стояв на завантажуванні вапняковим каменем, коли відбулось зіткнення із пасажирським потягом. У одному з вагонів була група школярів, що їхали на екскурсію.
Загалом травмувалося 6 осіб, з яких троє – діти. У всіх діагностували забої різних частин тіла.
Як заявили у поліції, за попередніми даними, причиною зіткнення може бути помилка диспетчера.
У США помер американський політолог і державний діяч, колишній радник з національної безпеки президента США Джиммі Картера Збігнєв Казімеж Бжезінський.
Останні роки Бжезінський брав участь у консультаціях і переговорах щодо залучення колишніх республік СРСР в НАТО. Вважав декомунізацію України найважливішим досягненням для ідеологічного суверенітету країни та вірив у процвітання Росії після Путіна.
На сумну звістку відреагували перші особи України, зокрема президент Петро Порошенко заявив, що помер "справжній друг України".
"Сумна новина: пішов з життя Збігнєв Бжезінський – гросмейстер міжнародної політики, легенда, епоха. Справжній друг України!", – написав Порошенко.
Прем’єр Володимир Гройман наголосив, що Бжезінський дуже добре розумів роль України на Міжнародній арені.
"Збігнєв Бжезінський – політик, який дуже добре розумів роль України на "шаховій дошці" Європи і світу", – сказав український прем’єр.
Ввечері 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав "Гамлет" Вільяма Шекспіра, посадили його в авто і відвезли у невідомому напрямку. Опубліковано також відео інциденту.
Як заявив черговий прес-служби МВС РФ у Москві, поліцейські вирішили, що дитина загубилась, тому й затримали його.
"Поліцейським він не зміг сказати, де його батьки, тому поліцейські вирішили, що в центрі Москви дитина перебуває без батьків", – пояснив речник.
Щоправда трохи згодом поліція Москви все ж принесла вибачення батькам затриманого хлопчика та наголосила, що готується службова перевірка щодо інциденту. Однак, інцидент набув серйозного резонансу в суспільстві.
Також оприлюднили відео, на якому видно, що поліцейські дуже грубо поводяться з хлопцем.