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Головні новини 29 травня: Стихія знищила Москву, "Яндекс-Україна" звинувачують у держзраді

22:27, сьогодні 2396 Читать новость на русском
Буревій над Москвою
Буревій над Москвою / Соцмережі

29 травня Москвою пронісся надпотужний буревій, в результаті чого щонайменше 11 осіб загинули, СБУ провела обшуки у офісах компанії "Яндекс-Україна", які розташовуються в Одесі та Києві, шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA планує вийти на український ринок.

Смертоносний ураган у Москві

Удень 29 травня столицею Росії пронісся нищівний і смертоносний ураган. За інформацією синоптиків, пориви вітру у середньому сягали 16 метрів за секунду, проте в деяких районах його швидкість становила аж 28 метрів за секунду.

За останніми даними, щонайменше 11 осіб загинули та ще близько 50 зазнали поранень.

Користувачі у соцмережах діляться фото стихії та стверджують, що усе було схожим на кінець світу.

Буревій у Москві

За 5 минут до урагана #москвасити #ураган ?

Допис, поширений Vasiliy Nekrasov (@v_nekrasov_)

За 5 хвилин до урагану

Додамо, що внаслідок стихії постраждали навіть Кремль у Москві та 44-метрова піраміда у Підмосков’ї.

Обшуки в офісах "Яндекс-Україна"

Удень 29 травня в одеський та київський офіси "Яндекс-Україна" прийшли з обшуком співробітники СБУ.

"У наших офісах в Києві та Одесі зараз перебувають представники Служби безпеки України. Інформацією про причини сьогоднішніх дій СБУ ми поки не володіємо. До наших офісів вже виїхали адвокати. В рамках правових процедур ми готові надати органам необхідну інформацію", – розповіла керівник прес-служби "Яндекс" Ася Мелкумова.

Зауважимо, що речник президента Росії Дмитро Пєсков одразу ж відреагував на подію.

Ми поки що не володіємо повною інформацією. Потрібно зрозуміти, з чим це пов'язано, що це – слідчі або перевірочні дії. Ми поки цього не знаємо. Тому я не можу більш детально вам відповісти,
– зауважив він.

Згодом у СБУ пояснили причину такого кроку. За словами представників спецслужби, було встановлено, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії персональні дані українських громадян.

Зокрема, мова йде про особисті дані, рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах.

У спецслужбі уточнили, що "Яндекс-Україна" передавав конфіденційну інформацію про співробітників правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, працівників органів державної влади та управління.

СБУ провела обшуки в офісах "Яндекс-Україна"

У підсумку було відкрито кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада). Винним за цією статтею загрожує позбавлення волі строком на 12-15 років з конфіскацією майна.

Надзвичайна ситуація у Києві

Потужний прорив труби трапився у Києві близько 2 години дня на Голосіївському проспекті. Струмінь був настільки потужним, що сягав 7 поверху.

За словами очевидців, прорвало трубу діаметром 800 міліметрів, в результаті чого серйозних пошкоджень зазнала дорога, також постраждала техніка та житло.

Крім того, у квартирах до 4 поверху вибито шибки, а вода затопила помешкання до 6 поверху.

Зазначимо, що у зв'язку з пригодою на місці працювали швидка та поліція, а людей почали відселяти.

IKEA в Україні

Одна з найпопулярніших меблевих компаній у світі IKEA планує опанувати український ринок.

Так, фірма планує орендувати приміщення в торгово-розважальному центрі "Південний", будівництво якого заплановане на кінець 2017 року в Києві.

До слова, представники IKEA вже свої наміри оприлюднили, коли спеціально приїжджали до України, що провести перемовини з партнерами.

Недосяжний рекорд Бубки подолано

Український легкоатлет із Київщини, 20-річний Владислав Малихін встановив національний юніорський рекорд зі стрибків із жердиною на міжнародному турнірі в польському Жарі.

Зауважимо, що легкоатлет побив рекорд, встановлений ще 35 років тому українським спортсменом Сергієм Бубкою серед спортсменів U-20. Малихін показав результат 5,70 метрів, таким чином на 15 сантиметрів покращивши рекорд української легенди.

Крім того, Міжнародний турнір зі стрибків з жердиною Slusarski Memorial завершився для Малихіна не лише рекордом, а ще й перемогою та виконанням кваліфікаційного нормативу для участі у чемпіонаті світі у Лондоні (4-13 серпня).

Теги: Україна Політика Новини Росії Москва Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Ураган у Москві Київ Легка атлетика Яндекс СБУ
Джерело: 24 Канал
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