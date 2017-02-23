Гончаренка планували облити кислотою та побити молотком

Викрадачі мали намір не вбити нардепа Олексія Гончаренка, а понівечити його тіло та позбавити зору.
Про це розповів прокурор Одеської області Олег Жученко.
Викрадачі хотіли застосувати кислоту, знівечти обличчя, позбавити зору, а також переламати колінні чашечки,
– зазначив Жученко.
Також правоохоронці додали, що замовники хотіли побити нардепа молотком.
Представник СБУ Сергій Батраков зазначив, що всі речові докази вилучені, а причетні особи затримані.
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Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що нардепа Гончаренка викрали. Згодом правоохоронці повідомили, що завдяки роботі правоохоронців Гончаренка врятували. Також правоохоронці зазначили, що замовником викрадення є депутат Лиманської районної ради.