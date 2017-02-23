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Google Maps знайшов справжню зраду в анексованому Криму: фотофакт

05:56, сьогодні 2386 Читать новость на русском
Ще один ніж в спину Путіну
Ще один ніж в спину Путіну / Сергій Йолкін

В популярному сервісі Google Maps з'явився новий об'єкт в анексованому Росією Криму.

На карті Сімферополя тепер можна знайти "Державну зраду республіки Крим". Зазначимо, що таку назву носить будівля по вулиці Карла Маркса, 18, яке займає так звана "державна рада республіки".

Фото: "Державна зрада республіки Крим" в Google Maps

Поки не відомо, чи це жарт, чи то адміністрація ресурсу дійсно вирішила таким чином "потролити" окупаційний уряд півострова.

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Теги: Україна Новини Криму Google Курйози
Джерело: 24 Канал
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