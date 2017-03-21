ГПУ показала вражаючі знахідки з кабінету високопоставленого поліцейського

Заступника начальника Шосткинського відділу поліції впіймали на хабарі у 7 тисяч гривень, а у начальника відділку знайшли цікаву колекцію зброї.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

Вона зазначила, що щодо затриманого розслідували кримінальне провадження за фактом систематичного вимагання та отримання хабарів.

Сарган додала, що Управління внутрішньої безпеки в Сумській області провело низку слідчих дій, спрямованих на встановлення інших правоохоронців, причетних до злочину. Зокрема провели обшук у кабінеті та в помешканні начальника зазначеного відділу поліції.

Під час проведення слідчих дій в будинку керівника виявили та вилучили вогнепальну зброю, значну кількість набоїв, ножі, штикножі та прапор Російської Федерації,

– зазначила вона.

Сарган додала, що у кабінеті правоохоронця знайшли 21,5 тисячі доларів США, 150 євро, золоті зливки, ювелірні вироби та колекцію монет.

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