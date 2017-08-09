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ГПУ: поліція не штрафувала кортеж Луценка за порушення ПДР

17:01, сьогодні 360 Читать новость на русском
Луценко порушив правила руху
Луценко порушив правила руху / radiosvoboda.org

У ГПУ заявляють, що правоохоронці не штрафували кортеж генпрокурора Луценка за порушення Правил дорожнього руху.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на запит програми "Схеми".

Знімальна група зняла, як 11 липня два авто TOYOTA Camry, якими користується очільник ГПУ, прямували до Верховної Ради. Кортеж спішив на розгляд питання щодо зняття депутатської недоторканності з кількох народних депутатів. Тоді до засідання лишалося 10 хвилин.

Машина Луценка перетинає подвійну смугу
Машина Луценка перетинає подвійну смугу

Те саме порушення з боку кортежу генерального прокурора журналісти фіксували ще двічі. Також журналісти зняли, як, заїжджаючи до головного управління СБУ, цей кортеж перетнув подвійну суцільну розмітку. Щоб не їхати далі – кортеж розвернувся на перехресті. Автомоблі порушили ПДР і виїхали на зустрічну смугу.

Кортеж Луценка виїжджає на зустрічну смугу
Кортеж Луценка виїжджає на зустрічну смугу, щоб не стояти у заторі

Журналісти поцікавилися причинами систематичних порушень Правил дорожнього руху кортежем генпрокурора і кількістю протоколів про порушення, складених за час перебування Юрія Луценка на посаді.

У випадку порушень Правил дорожнього руху та оформлення працівниками Національної поліції України адміністративних матеріалів про порушення Правил дорожнього руху, вказані документи повинні надходити до Генеральної прокуратури України як власника транспортних засобів. Станом на 1 серпня 2017 року вищезазначені матеріали до Генеральної прокуратури України не надходили,
– йдеться у відповіді.

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган зазначила, що кортеж Юрія Луценка порушив правила дорожнього руху, не "створюючи аварійної-небезпечні ситуації". А порушення мали "винятковий характер".

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"Порушення правил дорожнього руху має винятковий характер та обумовлене ситуацією на дорозі, зокрема порушенням ПДР іншими учасниками. При цьому не створюються аварійно-небезпечні ситуації для інших учасників руху на дорозі", – заявила вона.

Теги: Новини України Розслідування Новини Києва Юрій Луценко
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