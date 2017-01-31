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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА

Гриневич озвучила важливі стандарти нової концепції середньої освіти

15:45, сьогодні 652 Читать новость на русском

Випускники шкіл обов'язково повинні бездоганно знати українську мову, розмовляти іноземними та вміти планувати власні витрати.

Відповідно до нової концепції оновлять шкільні програми. Для учнів молодших класів їх уже розробили. А цього року візьмуться за навчальні плани базової школи та старшокласників.

Нам важливо перейти від "школи тільки знань" до "школи не тільки знань". А школи компетентностей, які включають в себе знання і вміння їх використовувати для власних потреб, професійних і індивідуальних особистісних завдань,
– прокоментувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Крім того, в Міністерстві освіти розробляють відкриту електронну платформу з усіма новими навчальними матеріалами школи. Вони є у загальному доступі. А для дітей з окупованих територій відкрили дистанційні курси в режимі онлайн.

Читайте також: Що таке інклюзивна освіта і як вона функціонує в Україні

Раніше повідомлялося, що з 2018 року старша школа стане профільною. В міністерстві освіти планують змінити навчальну програму для учнів 10-11 класів. Також в МОН планують переглянути програми навчання для учнів 5-9 класів.

Теги: Україна освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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