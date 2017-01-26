Грошове дерево: як на Миколаївщині нелегальна вирубка дерев стала прибутковим бізнесом

Поки політики сперечаються, чи дозволяти з України експорт лісу-кругляка, на Миколаївщині місцеві ділки з лісом вже розібралися. Там процвітає масова варварська вирубка дерева.

В зимовий період деревина – в ціні, адже багато домогосподарств переходить саме на цей вид палива. За куб дров зараз просять від 500 до 700 гривень. Пропозиції з їх продажу більш ніж достатньо.

Рубають скрізь – як у Миколаєві, та і у області. Темпи знищення дерев у місті стали просто катастрофічними. Лише за минулий рік вирубали втричі більше дерев, ніж позаминулого.

При цьому керівництво екологічної інспекції дивиться на цю проблему крізь пальці. Чи не тому, що місцевий начальник цього органу збудував у лісі шикарний маєток, знищивши при цьому не одне дерево.

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Більше про це дивіться у розслідуванні журналістів.