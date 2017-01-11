Гройсман придумав,як контролювати виплату мінімальних зарплат

Уряд буде контролювати виплату роботодавцями нової суми мінімальної зарплати.

Цим займатиметься спеціальна робоча група. Так вирішили міністри на першому цьогорічному засіданні Кабміну.

Про це повідомила кореспондент 24 каналу Альона Чернецька.

Читайте також: Гройсман різко висловився про безробітних

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, ці групи щотижня мають звітувати перед ним, а він у свою чергу буде доносити інформацію до українців.

Кожен хто помітить порушення з виплатами може зателефонувати на гарячу лінію. Найближчим часом ми зробимо таку можливість, аби люди нам повідомляли, де і на якому підприємстві не виплачується мінімальна заробітна плата,

– заявив прем’єр.