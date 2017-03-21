Гройсман розповів, чим Україна замінить вугілля з ОРДЛО

Україна може купувати вугілля у Сполучених Штатів Америки, Австралії чи Південної Африки.

Про це в ефірі ICTV заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми зараз будемо його купувати за валюту. Це або Сполучені Штати Америки або Австралія або Південна Африка. Це надзвичайно серйозно", – сказав він.

Гройсман додав, що уряд Арсенія Яценюка зробив велику роботу, а уряд Гройсмана її продовжив, заради того, щоб перетворити Україну на незалежну від російського газу держава.

"Ми вже понад 500 днів живемо без краплини російського газу. Ми вибрали код на те, щоб здобувати український газ з українських надр, і в цьому році, я думаю, що ми більше ніж на пів мільярда кубів збільшимо здобування власного газу. Це означає, що на 500 мільйонів ми придбаємо менше за валюту, а це і є наша енергетична незалежність", – наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, за січень-лютий 2017 року Україна закупила 70% вугілля у Росії. Решту – у США, Казахстану та інших країн.