09:17
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія – планета Плюк.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, 20 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 23:00: Заява Насірова. Апеляція вбивці
Випуск новин
23:57, 20 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Гройсман розповів, чим Україна замінить вугілля з ОРДЛО

08:51, сьогодні 296 Читать новость на русском
Де Україна купуватиме вугілля?
Де Україна купуватиме вугілля? / Фото із соцмереж

Україна може купувати вугілля у Сполучених Штатів Америки, Австралії чи Південної Африки.

Про це в ефірі ICTV заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми зараз будемо його купувати за валюту. Це або Сполучені Штати Америки або Австралія або Південна Африка. Це надзвичайно серйозно", – сказав він.

Гройсман додав, що уряд Арсенія Яценюка зробив велику роботу, а уряд Гройсмана її продовжив, заради того, щоб перетворити Україну на незалежну від російського газу держава.

"Ми вже понад 500 днів живемо без краплини російського газу. Ми вибрали код на те, щоб здобувати український газ з українських надр, і в цьому році, я думаю, що ми більше ніж на пів мільярда кубів збільшимо здобування власного газу. Це означає, що на 500 мільйонів ми придбаємо менше за валюту, а це і є наша енергетична незалежність", – наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, за січень-лютий 2017 року Україна закупила 70% вугілля у Росії. Решту – у США, Казахстану та інших країн.

Теги: Україна Блокада Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
В Україні стартували збори резервістів
 17 січня , 10:56
Фотофакт: до посольства Куби у Москві навіщось принесли прапор фейкової "ДНР"
 26 листопада 2016 , 18:06
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук