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Гройсман розповів, чому в МВФ вирішили перенести розгляд виділення Україні чергового траншу

05:57, сьогодні 562 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман

Рада директорів Міжнародного валютного фонду не розглядатиме на найближчому засіданні виділення Україні чергового траншу кредиту.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що це пов’язано в необхідністю перегляду макропоказників країни. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

"Вони хочуть оцінити які макроекономічні показники будуть в Україні в 2017 році. Для мене це ще один виклик як для прем’єра, з яким слід справитися", – заявив Володимир Гройсман.

Однак коли саме МВФ розглядатиме "українське питання" – поки невідомо. Адже з сайту МВФ зникли будь-які відповідні згадки про Україну в календарі заходів.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд відклав "українське питання" з порядку денного, яке мали розглядати 20 березня 2017 року. Президент України Петро Поршенко сподівався, що саме в цей день МВФ ухвалить рішення щодо надання 1 мільярду доларів Україні.

Теги: Україна Політика Володимир Гройсман Транш МВФ МВФ
Джерело: 24 Канал
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