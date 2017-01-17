Гурт "Без Обмежень" у свій день народження презентував пісню

Популярному українському гурту "Без Обмежень" виповнилось 18. І саме в день свого повноліття музиканти зробили подарунок прихильникам – презентували в соцмережах новий сингл з майбутнього альбому "5хвилин" – "Тону".

СЛУХАЙТЕ "ТОНУ"!

Сергій Танчинець, фронтмен "Без Обмежень" про нову пісню та майбутній альбом:

- "Тону"... Сама назва говорить багато про що. Такі слова люди говорять, коли відчувають відчай – відчай від невзаємного почуття, або коли не мають змоги реалізувати своє кохання... Це мій роздум на тему, яка завжди була, є і буде актуальною для людства. Пісня про та для всіх закоханих людей.

Альбом "5хвилин" – це наша "дитина", яку ми бережно зрощуємо, вкладаємо в неї все краще, що накопили за довгі роки існування. Альбом знову матиме різні за характером та звучанням пісні. Ми почали співпрацю з відомим та надзвичайно талановитим саунд-продюсером Артуром Данієляном, який вніс своє особливе звучання в нашу музику.

Артур Данієлян, саунд-продюсер:

Пісня "Тону" зачепила мене по-справжньому – відразу ж, коли отримав від Сергія демку в Вайбері, почав працювати над нею. В результаті вийшла лірична, але в той же час качова композиція. Божественний голос Сергія (а він – один з кращих вокалістів з тих, з ким мені доводилося співпрацювати) я доповнив соло на аналоговому синтезаторі Volca Keys. Вийшов відмінний тандем – тривожна м'якість голосу і тепле, але пронизливе звучання синтезатора.

Реліз нового альбому заплановано на початок лютого. Він буде називатись, як і перший сингл – "5хвилин". Цю пісню "Без Обмежень" презентували восени, і вона вже встигла підкорити багато сердець. Одразу після випуску альбому гурт вирушить у великий тур Україною на його підтримку.

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