Хакери опублікували переписку пропагандистів Росії

Група хакерів Madukrop$_Сrew отримала доступ до електронної поштової адреси проросійських пропагандистів.

Про це повідомляє Cyberguerrilla.

Документи зараз оброблені і будуть виставлені пізніше. Поки що поширено частину інформації – два листи.

У листах мовиться про інтерес людей з оточення помічника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова до підтримки публікацій у виданнях холдингу "Вести".

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