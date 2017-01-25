Хакери опублікували переписку пропагандистів Росії

Група хакерів Madukrop$_Сrew отримала доступ до електронної поштової адреси проросійських пропагандистів.
Про це повідомляє Cyberguerrilla.
Документи зараз оброблені і будуть виставлені пізніше. Поки що поширено частину інформації – два листи.
У листах мовиться про інтерес людей з оточення помічника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова до підтримки публікацій у виданнях холдингу "Вести".
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