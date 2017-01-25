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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хакери опублікували переписку пропагандистів Росії

21:05, сьогодні 395 Читать новость на русском
Хакер
Хакер / Getty Images

Група хакерів Madukrop$_Сrew отримала доступ до електронної поштової адреси проросійських пропагандистів.

Про це повідомляє Cyberguerrilla.

Документи зараз оброблені і будуть виставлені пізніше. Поки що поширено частину інформації – два листи.

У листах мовиться про інтерес людей з оточення помічника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова до підтримки публікацій у виданнях холдингу "Вести".

Читайте також: Хакери зламали Twitter газети Times і написали про ядерну атаку з боку Росії

Теги: Російська пропаганда Новини Росії хакери
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