Хакери зламали Twitter газети Times і написали про ядерну атаку з боку Росії

Хакери зламали один з Twitter акаунтів газети The New York Times і розмістили в ньому повідомлення про ракетний удар Росії по США.

Аккаунт газети The New York Times в Twitter, який публікує різні відео видання, був зламаний хакерами. О 9:40 за місцевим часом на ньому з'явилося повідомлення про ракетний удар Росії по США. Про це повідомляє CNN.

Твіт швидко видалили, проте видання The Hill призводить скріншот опублікованого хакерами повідомлення.

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"У мережу витекло повідомлення Володимир Путіна, в якому йдеться про ракетний удар Росії по США", – йшлося в повідомлені.

Аккаунт NYT згодом опублікував повідомлення, в якому пояснюється, що твіти були опубліковані "без авторизації". Газета почала розслідування інциденту.