Хаос вже почався, – реакція донеччанина на офіційну блокаду

У Донецьку почалася паніка та хаос після схвалення заборони товарообміну з окупованими територіями Донбасу.

Про це в коментарі виданню "Гордон" розповів житель Донецька під псевдонімом Стас Васін.

"Рішення РНБО про припинення товарообміну тут сприймають панічно. І хоча досі незрозуміло, до чого воно призведе, хаос вже почався", – розповів житель окупованого Донбасу.

Він поділився історією свого знайомого, який вже мав досвід перетину лінії розмежування на Донбасі після схвалення згаданого рішення. Чоловіка не пропустили через блокпост, аргументувавши це тим, що він везе занадто багато вантажу. Хоча таку ж кількість сумок він раніше перевозив без проблем.

Щодо деяких перевізників, то вони везуть товар до блокпостів, а там вже потрібно забирати його своїм ходом. Але дехто все ще береться перевозити вантажі через лінію розмежування. А якщо курсування транспорту взагалі заборонять, то тоді ситуація стане ще складнішою, – зазначив донеччанин.

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Він акцентував увагу на тому, що ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив про початок поставок вугілля в РФ.

Нагадаємо, 16 березня Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про тимчасове припинення вантажних перевезень з ОРДЛО.