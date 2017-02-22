Харків'яни протестують проти "почесного" окупанта

У Харкові під стінами мерії зібрались люди, які невдоволені присутністю росіянина Олександра Шишкіна у числі почесних громадян міста.

Під стінами харківської мерії зібрались близько сотні людей. Вони обурені тим, що росіянин Олександр Шишкін, відомий підтримкою окупації Криму, досі у списку почесних громадян міста.

Шишкін був серед тих, хто 1 березня 2014 року голосував за введення Збройних сил Росії в Україну і анексію Криму. Окрім цього він – діючий член Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Росії.

Представники фракції "Самопоміч" намагалися винести питання про виключення Шишкіна зі списку на засідання сесії міської ради. Втім пропозицію не підтримали і навіть не поставили в порядок денний. Тож депутати покинули залу.

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