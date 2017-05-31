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Херсонщина запрошує туристів у найбільшу в Європі пустелю

16:56, сьогодні 121 Читать новость на русском

Херсонщина запрошує туристів у Олешківські піски – це найбільша в Європі пустеля. Тут є розваги і для екстремалів, і для прихильників спокійного відпочинку.

За радянських часів тут був авіаційний полігон, але вже 10 років це – Національний природний парк "Олешківські піски". Найбільша у Європі пустеля займає понад 8 тисяч гектарів.

Цьогоріч пустелю відкрили для квадроциклів. Спортсмени у захопленні від ландшафту. Квадроцикл у пустелі може розігнатися до 150-ти кілометрів на годину. Але новачкам радять зі швидкістю не жартувати.

Для противників екстриму є і піший маршрут. Головне для пішого маршруту панамка, щоб не отримати тепловий удар, і зручне взуття на платформі. Пісок тут прогрівається до 75 градусів.

Піщана мандрівка проводиться у супроводі фахівців. Адже, у барханах легко заблукати.У Олешківських пісках не лише туристи і розваги, тут тренуються і прикордонники. Однак, вони далеко звідси. Тож влада запевняє, відпочинок у пісках прикордонного регіону цілком безпечний.

Навчання, які відбуваються у військових – надзвичайно далеко від того місця, де відбуваються екскурсії, це взагалі ніхто не може ні побачити, ні почути. Це безпечно,
– сказала директор департаменту туризму Херсонської ОДА Тетяна Волинець.

Минулого року Херсонщина прийняла понад 3,5 мільйони туристів, цьогоріч тут чекають ще більше відпочивальників.

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Теги: Україна Подорожі Херсон
Джерело: 24 Канал
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