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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Ходить динозавр і їсть кабачки, – метрову ігуану спіймали під Києвом на городі

15:33, сьогодні 6
Велику ігуану знайшли на городі
Велику ігуану знайшли на городі / Kyiv Animal Rescue Group

Під Києвом у селі Крушинка спіймали метрову ігуану, яка впродовж кількох тижнів на городі їла кабачки.

До команди порятунку тварин звернулася жінка зі скаргою. Мовляв, по її городу, ходить "динозавр" та ласує врожаєм.

Рятувальники одразу виїхали на місце і в кущах біля будинку знайшла величезну ігуану. Тварина була дуже виснажена і зневоднена.

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Ігуану госпіталізували до ветеринарної клініки Київського зоопарку.

Теги: Курйозні новини світ тварин Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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