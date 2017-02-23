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Хто і як наживається на видобутку українського вугілля: розслідування

12:40, сьогодні 114 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Слідство.Інфо" – про те, як тендерні закупівлі в українській вугільній промисловості стають частиною корупційних схем.

Влада наполягає, якщо купувати вугілля за кордоном, а не у сепаратистів, тарифи на електроенергію доведеться знову піднімати. Але вугілля з окупованих територій становить лише третину від загального обсягу цього виду палива, що споживається українськими електростанціями. Більша частина – все ж видобувається в підконтрольних Україні районах. Якщо прибрати сумнівних посередників, які наживаються на видобутку українського вугілля, то електроенергія може і не дорожчати зовсім.

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"Чорне золото" – запорука енергетичної незалежності України та ідеальний засіб швидкого збагачення за рахунок держави. Наприклад, об'єднання "Селидіввугілля" наприкінці січня 2017 року 2500 шахтарських ліхтарів, заплативши за кожний по 1990 гривень. При цьому такі самі шахтарські лампи інше об'єднання "Волиньвугілля" купувало за 1200 гривень за штуку. Тобто, два з п'яти мільйонів виявилися переплатою постачальнику.

Про тих, хто заробляє на тендерних оборудках – дивіться у розслідуванні.

Теги: Україна Слідство.Інфо Корупція вугільна промисловість Розслідування
Джерело: 24 Канал
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