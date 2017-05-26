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Хто приїхав у Відень на день народження до олігарха Фірташа

09:50, сьогодні 6368 Читать новость на русском
"Схеми" / 24 Канал

Український олігарх Дмитро Фірташ мешкає у Відні у розкішному маєтку неподалік від центру міста.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", спільного проекту "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший", які відвідали Австрію і зняли, хто з українських політиків прилетів вітати олігарха з днем народження.

Відповідно до виписки з австрійського реєстру нерухомості, маєток зареєстрований на компанію S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH.

У США Дмитра Фірташа звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Таке звинувачення затвердив суд присяжних у Чикаго 2013 року. Фірташ заперечує це звинувачення як абсурдне і безпідставне і називає його політично мотивованим. У Федеральному бюро розслідувань США заявляють, що це "абсолютно не політична справа".

Будинок олігарха протягом святкування охороняють понад десять "бодігардів".

Також журналістам вдалось знайти фото інтер’єру будинку на сайті дизайнерської агенції.

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В Іспанії Фірташа, за даними австрійських та іспанських ЗМІ, підозрюють у причетності до злочинної групи, що відмила гроші на суму в 10 мільйонів євро і пов’язана зі Степаном Черновецьким, сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, який живе з родиною в Барселоні й звинувачення заперечує. Фірташ заперечує й це звинувачення.

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії "Нафтогаз України". У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.

Теги: Україна Корупція Дмитро Фірташ Австрія Кримінал
Джерело: 24 Канал
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