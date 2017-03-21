У свіжому випуску програми "Наші гроші" – у паливний бізнес і тендери можуть вступати тільки досвідчені "гравці". Але півтора роки тому на паливний ринок вийшла компанія, яка регулярно вигравала всі тендери. Успіх фірми "Trade Commodity" неможливо було пояснити об'єктивними ринковими факторами.

Навесні 2015 року на паливному ринку з'явилась велика фірма "Trade Commodity", яка побила всі рекорди. За півтора роки компанія виграла тендери на понад 7 мільярдів гривень.

Поява великого паливного "гравця" припала на час набрання парламентської більшості президентської партії. Тоді інституційно змінились правила та політичні розрахунки. Компанія вигравала тендери у великих замовників. Зокрема, "Укрзалізниці", Міністерства оборони, "Центренерго" та ДЕК.

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У статутному фонді фірми – копійки, а власником є нікому невідомий бізнесмен з Дніпропетровщини.

Я вам скажу, що ця компанія належить пану Адамовському, який, в свою чергу, є партнером всім відомому наглядачу за судами, прокуратурою, СБУ пана Грановського,

– заявив народний депутат Сергій Лещенко.

За словами голови Державного агентства резерву України Вадима Мосійчука, після публічної заяви про неякісне пальне, яке надали згідно із виграним тендером, з'ясовувати питання навідався сам Адамовський, що підтверджує його причетність до керування фірмою. Після інциденту із опублікованим документом офіційний представник "Trade Commodity" відхрестився від будь-яких зв'язків із бізнесменом Адамовським.

Хто ж насправді є власником успішної паливної фірми "Traіd Commodity", – дивіться у випуску програми "Наші гроші"