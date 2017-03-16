Хто такий Найджел Браун: журналістське розслідування

Наприкінці лютого фракції "Народного фронту" та "БПП" несподівано привели на засідання Верховної Ради Найджела Брауна, який взагалі не брав участі в конкурсі. Народні обранці пояснили, що рішення антикорупційного комітету – не істина в останній інстанції.

Члени президентської партії повідомили, що Найджел Браун – приватний детектив з Великобританії, в якого є гарний досвід роботи.

За словами активістів, на ймовірного аудитора в Британії відкрили кримінальну справу за спробу дати хабар поліцейському. Окрім цього компанія, де працював Браун, отримувала гроші з офшорів російських олігархів Березовського і Ходорковського.

Екс-детектив не надав інформації ані про особу, яка йому запропонувала вакансію, ані про кримінальні справи проти нього. Попри це Найджел Браун уже висловив незадоволення роботою НАБУ.

Наразі усунення з "перегонів" Сторча і намагання нав'язати позаконкурсного кандидата Брауна занепокоїло посольства США та Євросоюзу.

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Нагадаємо, що 15 березня антикорупційний комітет Верховної Ради вкотре розглядав питання призначення аудитора для НАБУ. Проте через розбіжності у поглядах члени комітету не знайшли консенсусу та закрили засідання.