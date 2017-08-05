08:51
5 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
Вєсті Кремля
00:56, сьогодні
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, 4 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 22:00: Аферисти у Львові. Військові вдруге зайшли на позиції у Мар'їнці
Випуск новин
23:10, 4 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хворий влаштував різанину в психлікарні Львова: поліція пішла на штурм (Відео 18+)

22:13, 4 серпня 17386 Читать новость на русском
Хворий влаштував різанину в психлікарні Львова
Хворий влаштував різанину в психлікарні Львова

У психлікарні Львова, що на вулиці Кульпарківській, один із хворих вибив вікно та забарикадувався з іншими пацієнтами лікарні. Далі він почав різати хворих, вірогідно уламком скла.

Про це пише спільнота "Ватра 1".

На місце події прибуло чимало патрульної поліції. Правоохоронці вирішили піти на штурм.

“Рішення прийняв керівник 2-Батальйону УПП Бліхарський Роман, після того як почалися крики і поліцейські зрозуміли, що одержимий пацієнт почав різати інших пацієнтів.” – повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, 4 серпня у Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні пацієнт вибив вікно, наніс собі тілесні ушкодження та взяв заручників.

Увага! Відео лише для повнолітніх! Містить сцени насильства

Поліція пішла на штрм у львівській психлікарні

Теги: Новини України Львів Кримінальні новини
Новини за 4 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:32 Будни "ЛНР": "власть" здесь сделала все, чтобы у мужчин был один выбор – армия
Ольга Черненко 187
У Москви залишився один вихід: тримати перед очима приклад розвалу СРСР
4 серпня, 22:03 У Москви залишився один вихід: тримати перед очима приклад розвалу СРСР
Блог Медіа 2290
В чем залог успеха Руанды
4 серпня, 21:00 В чем залог успеха Руанды
Іван Яковина 661
Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
4 серпня, 20:02 Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
2164
Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
4 серпня, 19:02 Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
Настя Сукач 1330
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Бойовики готують низку терактів на Донбасі, – розвідка
 9 липня , 11:59
Сьогодні перші екіпажі дорожньої поліції виїдуть на чергування
 12 червня , 09:56
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків
 4 червня , 11:35
У Мар’їнці від ворожої кулі постраждав цивільний
 28 липня , 14:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук