Інструктор ЗСУ гостро розкритикувала призов на службу офіцерів запасу

Керівництво Генштабу ЗСУ зробить помилку, якщо призове на строкову службу офіцерів запасу та відправить недосвідчених бійців воювати в зону АТО на Донбасі. Призов на строкову службу офіцерів запасу ЗСУ потрібно було робити ще в 2014 році.

Про це в телеефірі заявила керівник інструкторського підрозділу ЗСУ "Марусині ведмеді" Маруся Звіробій, повідомляє "Обозреватель".

Вона наголосила, що протягом трьох років військової агресії Росії проти України питання призову не втрачало своєї гострої актуальності.

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Ми три роки повоювали. Три роки тому, коли треба було набирати людей з досвідом, тоді чомусь не брали офіцерів запасу. А вони вчилися на це,

– зазначила Звіробій.

"Через це люди інших професій йдуть, щоб бути корисними своїй армії, у якій хлопці без підготовки потрапляли на фронт відразу ж. Чому їх тоді не набирали?", – поставила запитання інструктор ЗСУ.

Звіробій також висловила думку, що призов на строкову службу полегшить ситуацію в армії, де існує велика нестача військовослужбовців на керівних посадах.

"Люди через добу ходять у наряди, тому що офіцерів просто немає", – додала Звіробій.

Щодо відправки призовників на Донбас, інструктор ЗСУ категорично відповіла: "Ви що? Їм не можна в зону АТО. Треба хоча б зі службою ознайомитися".

Нагадаємо, 30 травня міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.