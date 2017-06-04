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Інструктор ЗСУ гостро розкритикувала призов на службу офіцерів запасу

09:22, сьогодні 5381 Читать новость на русском
Маруся Звіробій критично висловилася про призов на строкову службу до ЗСУ офіцерів запасу
Маруся Звіробій критично висловилася про призов на строкову службу до ЗСУ офіцерів запасу / Facebook-ua.info

Керівництво Генштабу ЗСУ зробить помилку, якщо призове на строкову службу офіцерів запасу та відправить недосвідчених бійців воювати в зону АТО на Донбасі. Призов на строкову службу офіцерів запасу ЗСУ потрібно було робити ще в 2014 році.

Про це в телеефірі заявила керівник інструкторського підрозділу ЗСУ "Марусині ведмеді" Маруся Звіробій, повідомляє "Обозреватель".

Вона наголосила, що протягом трьох років військової агресії Росії проти України питання призову не втрачало своєї гострої актуальності.

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Ми три роки повоювали. Три роки тому, коли треба було набирати людей з досвідом, тоді чомусь не брали офіцерів запасу. А вони вчилися на це,
– зазначила Звіробій.

"Через це люди інших професій йдуть, щоб бути корисними своїй армії, у якій хлопці без підготовки потрапляли на фронт відразу ж. Чому їх тоді не набирали?", – поставила запитання інструктор ЗСУ.

Звіробій також висловила думку, що призов на строкову службу полегшить ситуацію в армії, де існує велика нестача військовослужбовців на керівних посадах.

"Люди через добу ходять у наряди, тому що офіцерів просто немає", – додала Звіробій.

Щодо відправки призовників на Донбас, інструктор ЗСУ категорично відповіла: "Ви що? Їм не можна в зону АТО. Треба хоча б зі службою ознайомитися".

Нагадаємо, 30 травня міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.

Теги: Україна Збройні Сили України Міністерство оборони України АТО Війна на Донбасі
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