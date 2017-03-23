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Instagram вводить нову корисну функцію

17:36, сьогодні 68 Читать новость на русском
Instagram вводить нову функцію
Instagram вводить нову функцію / pexels.com

Популярна соцмережа невдовзі блюритиме "конфіденційний контент".

Як повіомила компанія на своєму офіційному блозі, zкщо хтось запостить фото чи відео, яке модератори чи користувачі назвуть неприйнятним, то розробники можуть його заблюрити.

Зображення буде недоступним, поки користувач не розблокує його. Водночас додаток попереджатиме, що"Ця фотографія містить конфіденційні дані, які деякі люди можуть вважати образливими або хвилюючими".

Представники компанії не пояснили, що вони мають на увазі під "конфіденційним контентом", однак вказали, що це фото, які порушують наші права. Інстаграм також додав, шо вони хочуть створити для своїх користувачів безпечне середовище.

Читайте також: Як фото в соцмережах впливають на самооцінку, – висновки експертів

Коли нововведення увійдуть в дію – компанія поки не повідомила.

Теги: LifeStyle Соціальні мережі
Джерело: 24 Канал
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