Instagram вводить нову корисну функцію

Популярна соцмережа невдовзі блюритиме "конфіденційний контент".

Як повіомила компанія на своєму офіційному блозі, zкщо хтось запостить фото чи відео, яке модератори чи користувачі назвуть неприйнятним, то розробники можуть його заблюрити.

Зображення буде недоступним, поки користувач не розблокує його. Водночас додаток попереджатиме, що"Ця фотографія містить конфіденційні дані, які деякі люди можуть вважати образливими або хвилюючими".

Представники компанії не пояснили, що вони мають на увазі під "конфіденційним контентом", однак вказали, що це фото, які порушують наші права. Інстаграм також додав, шо вони хочуть створити для своїх користувачів безпечне середовище.

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Коли нововведення увійдуть в дію – компанія поки не повідомила.