Історія українського "хрещеного батька" радянських космодромів

Син акторів, який за роки Другої світової війни дослужився до рангу генерал-лейтенанта, забувши мрію про море, став відправляти ракети в космос.

Здавалося б, з таким званням уродженцю Вінницької області вже нікуди рости. Але минув рік після завершення війни, як геніальному артилеристу Василю Вознюку підготували нове завдання: очолити перший у Радянському союзі випробувальний ракетний полігон. Місце обрали не найприємніше – Астраханська область.

У жовтні 1947 року на полігоні запускали першу в СРСР балістичну ракету Сергія Корольова. Упродовж наступних десяти років Капустин Яр став єдиним місцем випробувань радянських балістичних ракет.

У 1951 році з ракетного полігону в суборбітальний політ вирушили собаки Дезик і Циган, які стали першими живими істотами, що досягли висоти 100 км.

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На початку 1950 року стало зрозуміло: Капустін Яр надто малий для випробувань міжконтинентальних ракет. Корольов благав Вознюка збудувати для його розробок новий полігон – майбутній Байконур.

Очолити новий космодром теж запропонували українцю, але Вознюк не погодився.

Тільки за відкритими даними на полігоні Капустин Яр провели щонайменше 11 ядерних вибухів, підірвали 24 тисячі керованих ракет та випробували 177 зразків військової зброї.