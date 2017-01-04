Історія зрад і перемог: як розслідування вплинуло на викриття махінації

Компанія "Укргазвидобування" після революції отримало нове керівництво, яке спробувало закупити дуже дороге, проте не дуже потрібне обладнання. Потім ж з'явилось нове керівництво, якому ідея із закупівлею не сподобалась, тож вони вирішили усе скасувати.

Минулого року з Латвії до України прибула нафтогазова техніка. Отримати техніку й мала компанія "Укргазвидобування". Саме обладнання – 2013 року, тобто скоріш за все, його робили для геть іншої компанії.

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А "Укргазвидобування" купило обладнання тендером, але таємним – лише на сайті компанії була хоча б якась інформація про це. Пропри різні складнощі та оборудки, "Укргазвидобування" все ж купує обладнання, от тільки що це і кому воно потрібно?

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