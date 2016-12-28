Італійці здивували світ незвичною ялинкою
20:21, сьогодні 428 Читать новость на русском
Велетенська новорічна ялинка з'явилася в Італії. На схилі гори створили силует дерева розміром 650 на 350 метрів.
Диво-інсталяцію можна побачити в області Умбрія.
На створення фігури пішло понад сім сотень ліхтариків. Їх розвішали на деревах.
Сяяти гігантська ялинка буде до 10 січня.
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Джерело: 24 Канал
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