Кабмін погодив конкурс на 4G в Україні

Кабмін України схвалив конкурси на 4G на 1800 МГц і 2600 МГц зі стартовою ціною 6,3 мільярда гривень у четвертому кварталі 2017 року.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання уряду у середу, 9 серпня.

Конкурси на видачу ліцензій в діапазонах 1800 МГц і 2600 МГц для надання послуг мобільного зв'язку в стандарті 4G проведе Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Розраховуємо, що публічна і конкурентний продаж дозволить залучити гроші у бюджет, але головне – буде створена нова система зв'язку, яка є надзвичайно важливою інфраструктурою для економічного зростання,

– сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Глава НКРЗІ Олександр Животовський додав, що вдалося знайти схему, яка буде гарантувати безперервність надання послуг зв'язку вже працюючим трьома основними мобільними операторами.