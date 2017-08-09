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Кабмін погодив конкурс на 4G в Україні

12:32, сьогодні 264 Читать новость на русском
Кабмін погодив конкурс на 4G в Україні
Кабмін погодив конкурс на 4G в Україні / watcher.com.ua

Кабмін України схвалив конкурси на 4G на 1800 МГц і 2600 МГц зі стартовою ціною 6,3 мільярда гривень у четвертому кварталі 2017 року.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання уряду у середу, 9 серпня.

Конкурси на видачу ліцензій в діапазонах 1800 МГц і 2600 МГц для надання послуг мобільного зв'язку в стандарті 4G проведе Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Розраховуємо, що публічна і конкурентний продаж дозволить залучити гроші у бюджет, але головне – буде створена нова система зв'язку, яка є надзвичайно важливою інфраструктурою для економічного зростання,
– сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Глава НКРЗІ Олександр Животовський додав, що вдалося знайти схему, яка буде гарантувати безперервність надання послуг зв'язку вже працюючим трьома основними мобільними операторами.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України мобільні пристрої Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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