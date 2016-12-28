Кабмін розгляне збільшення мита на ввезення авто з ЄС

Сьогодні, 28 грудня, на засіданні Кабміну урядовці приділять увагу питанню про імпорт автомобілів з Євросоюзу.

Зокрема, вони планують затвердити порядок тимчасового збільшення мита на ввезення легкових автомобілів з ЄС на 10%.

Спеціальні заходи застосують, якщо протягом року в Україну імпортуватимуть більше 45 тисяч машин. Таким чином в Уряді хочуть підтримати вітчизняних автовиробників.

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На порядку денному також винесли концепцію розвитку газодобувної галузі та кадрові питання.