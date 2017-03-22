Кабмін ще на рік заморозив підвищення цін на газ

Кабінет Міністрів продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до квітня 2018, що передбачає продаж газу для населення на пільгових умовах.

Раніше міністерство економіки пропонувало збільшити її з жовтня, якщо до цього часу середня вартість блакитного палива на європейських газових хабах значно зросте. Зараз тисяча кубометрів коштує 6 тисяч 800 гривень.

Торік Кабінет міністрів скасував 50% знижку для житлових приміщень і зрівняв ціни на газ для населення та підприємців. Це була одна з вимог МВФ. Таким чином Уряд припинив дотацію "Нафтогазу" з держбюджету.

Однак експерти наголошують – тепер ці гроші потрапляють у "Нафтогаз" у вигляді субсидій. Цього року через зростання тарифів, на пільги для населення виділили рекордні 52 мільярди гривень.

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